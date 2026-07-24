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L’association le Baluchon fête ses 20 ans et réalise une fresque participative à Martigny

Le Baluchon fête ses 20 ans. Créée par une éducatrice spécialisée, cette association valaisanne vient en aide aux familles dont l’un des enfants souffre d’un handicap, pour les soutenir et les aider.

Depuis 20 ans, le Baluchon vient en aide aux familles dont l’un des enfants souffre d’un handicap. Un soutien précieux, à travers des ateliers et des activités pour apporter de l’autonomie à l’enfant, et des outils pour les parents et les frères et sœurs. A l’origine de cette association reconnue d’utilité publique se trouve l’éducatrice spécialisée Anne-Catherine Bruchez. Elle revient sur les débuts de la structure.

Plus les années passaient, plus la demande augmentait. Actuellement, 27 intervenants et intervenantes aident quotidiennement les plus de 180 familles bénéficiaires, de Sierre à St-Gingolph. Il a donc fallu créer un poste de coordinateur, « un moment fort », selon Anne-Catherine Bruchez. Jean-Paul Gloor est donc devenu coordinateur de l’association le Baluchon, et il est le premier lien entre les familles et les futurs intervenants.

Pour célébrer les 20 ans de l’association, Anne-Catherine Bruchez a souhaité réaliser une fresque participative, à Martigny, en collaboration avec les enfants bénéficiaires, ainsi que l’artiste de Montreux « l’Original ».

D’autres événements sont prévus, notamment une grande fête au Châble, le 4 octobre. Toutes les informations se trouvent sur le site internet du Baluchon.

Écoutez l’interview d’Anne-Catherine Bruchez et Jean-Paul Gloor en intégralité