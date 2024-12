RC - Dernières infos

L’association « La Parenthèse » reviendra à St-Gingolph au printemps

Les travaux de rénovation du bâtiment de « la Parenthèse », à St-Gingolph, avancent bien. Pour rappel, l’association accueille depuis 20 ans des personnes en situation de handicap pour des périodes plus ou moins longues, et ce, toute l’année. Et les anciens locaux étaient devenus trop vétustes. Un projet de rénovation avait alors débuté en 2022, avec notamment des appartements prévus pour des personnes en situation de handicap à l’année. Son coût avait à l’époque impressionné Claude Roch, président de l’association.

Au printemps prochain, les bénéficiaires de l’association « la Parenthèse » pourront réintégrer le bâtiment de la Tourelle avec une inauguration officielle prévue le 1er juin. Ils quitteront ainsi les locaux actuels de remplacement, situés dans la zone industrielle de Vétroz.

LJ