L’association « Et Col et Pic » lance son « Pass Rando »

L’association « Et Col et Pic », qui forme des accompagnateurs en montagne, lance son « Pass Rando ». Elle vise à fidéliser sa clientèle tout en offrant à ces aspirants-guides une bonne formation pratique.

L’association boyarde « Et Col et Pic » a dévoilé une nouvelle offre pour les amateurs de randonnée : le « Pass Rando ». Cette formule qui sera lancée en mai prochain permettra aux promeneurs de profiter d’aspirants-guides à moindre coût, tout en soutenant la formation de nouveaux accompagnateurs. Ce dernier point est d’ailleurs le but principal de la structure qui a vu le jour en 2021, à Ollon. Avec ce nouvel outil, elle espère pouvoir doper l’intérêt de la population à faire appel à des accompagnateurs de montagne.

Les explications de Céline Savary, accompagnatrice aspirante et co-fondatrice du « Pass Rando ».

Outre l’encadrement et la sécurité, ces professionnels apportent un regard parfois plus précis dans différents domaines comme la faune, la flore ou encore la géologie. Une plus-value des accompagnateurs de montagne sur laquelle revient Pascale Haegler, responsable pédagogique au sein de l’association « Et Col et Pic ».

Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l’association « Et Col et Pic ».