L’association CSU-CAVD recherche et forme des futurs « premiers répondants 144 »

L’association du Centre de Secours et d’Urgences du Chablais et des Alpes vaudoises compte 12 premiers répondants pour le plateau de Villars-Gryon. Non-professionnels, leur rôle est d’intervenir rapidement dans une région plus reculée et difficile d’accès pour les ambulances.

Vous êtes résidents du plateau Villars-Gryon, vous êtes véhiculés et souhaitez apporter de l’aide à votre prochain ? Vous avez peut-être le profil pour devenir premiers répondants 144. Un dispositif qui doit offrir aux localités moins accessibles une assistance médicale complémentaire aux services ambulanciers.

Dans la région, c’est l’association CSU du Chablais et des Alpes vaudoises qui pilote ce projet. Le Centre de Secours et d’Urgences dispose actuellement de douze « premiers répondants » sur les hauteurs du Chablais vaudois. Objectif : intervenir encore plus rapidement qu’une ambulance basée en plaine. Les explications du chef des opérations du CSU-CAVD, Julien Décombaz.

S’il n’est pas nécessaire d’avoir fait médecine ou des études dans la santé pour s’engager, il existe toutefois certains prérequis pour pouvoir prétendre à devenir premier répondant 144. Le détail de Julien Décombaz.

Ludovic Turin