RC - Dernières infos

L’arnaque aux « faux policiers » est de retour en Valais

Après une période de calme, les escrocs sont de nouveau actifs dans le canton.

Les victimes sont systématiquement des personnes âgées. Lesquelles sont contactées sur leur téléphone fixe. Un prétendu policier prétexte une anomalie avec la carte bancaire ou un retrait frauduleux sur le compte de la personne lésée. Lui ou un complice se déplace ensuite au domicile pour récupérer les cartes bancaires. La police cantonale rappelle qu’il ne faut jamais remettre des informations personnelles ou bancaires à un inconnu, ni le code NIP des cartes.

Conseils pour éviter une telle arnaque :

– Ne remettez jamais d’informations personnelles ou bancaires à une personne que vous ne connaissez pas, ni par téléphone, ni en personne.

– Ne transmettez jamais le code NIP de vos cartes à qui que ce soit. Même les employés de votre banque ne vous le demanderont jamais.

– Ne confiez pas votre carte bancaire à une personne que vous ne connaissez pas.

– Avertissez les personnes âgées de ce mode opératoire. Elles représentent en effet les cibles principales de ces escrocs et sont donc plus vulnérables.

– En cas de tentative d’escroquerie ou de comportement suspect, alertez immédiatement la Centrale de la Police cantonale (no 117).