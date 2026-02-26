RC - Dernières infos

L’architecte cantonal valaisan Philippe Venetz démissionne de son poste

Après 11 ans passés dans la fonction, le quinquagénaire a adressé un courrier en ce sens à la cheffe du Département des finances et de l’énergie, Franziska Biner.

En poste depuis 11 ans, Philippe Venetz a choisi de quitter sa fonction afin, à 55 ans, de relever un nouveau challenge professionnel. L’homme faisait face à de sévères critiques après les révélations d’un conflit interne, au sein de l’Etat du Valais. Les faits remontent à 2019. Le gouvernement avait alors choisi de scinder en deux le Service cantonal des bâtiments, monuments et archéologie. Quelques jours avant cette annonce, le Canton recevait les conclusions d’un rapport sur le fonctionnement du service. Le management de l’architecte cantonal était alors pointé du doigt. Le Canton avait finalement choisi de scinder le service pour éviter de se séparer de l’un de ses deux cadres.