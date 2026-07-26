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L’Arbre de Lumière une création valaisanne à découvrir à Champéry

Le Palladium de Champéry accueille L’Arbre de Lumière les 6 et 7 août prochains. Un spectacle où musique et patinage artistique se mêlent. Visite dans les coulisses à quelques jours de la première représentation.

Lorsque la musique et le patinage artistique ne font plus qu’un… C’est le pari que se sont lancés la pianiste Béatrice Berrut et le patineur artistique Stéphane Lambiel à l’origine de la création L’Arbre de Lumière. Le spectacle sera présenté les 6 et 7 août au palladium, dans le cadre des Rencontres Musicales de Champéry. Après une première collaboration en 2024, le duo d’artistes a décidé cette fois de créer une œuvre originale dans laquelle la pianiste jouera une nouvelle fois sur la glace au milieu d’une chorégraphie orchestrée par Stéphane Lambiel et Salomé Brunner. Pour Béatrice Berrut, pianiste et compositrice cette performance est un défi.

Du côté des patineurs c’est, selon Stéphane Lambiel, une expérience unique de pouvoir évoluer avec de la musique live mais cela ajoute aussi de la difficulté. Stéphane Lambiel

Au moment de la répétition du week-end les élèves de l’école de patinage artistique de Champéry étaient sur la glace, dès le premier août ils seront rejoints par les solistes dont le sextuple champion suisse Lukas Britschgi et le duo Oxana Vouillamoz et Tom Bouvart.

MV