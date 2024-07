RC - Dernières infos

« L’Apprenti Sorcier »: une création unique à Champéry

Les Rencontres Musicales de Champéry feront vibrer le public du 31 juillet au 14 août prochain.

Une 25ème édition entre souvenirs et coups de cœur marquée par un événement exceptionnel : les 8 et 9 août la pianiste montheysanne Béatrice Berrut s’associe au champion olympique de patinage sur glace Stéphane Lambiel pour une création unique, entre musique classique et danse sur glace, intitulée « L’Apprenti Sorcier ». A cette occasion Béatrice Berrut et Stéphane Lambiel seront accompagnés sur la glace des meilleurs patineurs du monde avec notamment la présence du multiple médaillé olympique Shoma Uno.

Pour plus d’infos: https://www.rencontres-musicales.ch