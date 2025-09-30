RC - Dernières infos

Lancer de drapeau : cet art traditionnel fait son grand retour à Rougemont

Au Pays-d’Enhaut, l’art séculaire du lancer de drapeau prend un nouvel envol.

Alors que cette tradition nationale avait disparu dans la région, une dizaine d’amateurs s’entraînent depuis juin à la Grande salle de Rougemont sous la houlette de la jeune Association pour la Relève Folklorique. Une fois par semaine, juniors et adultes font virevolter les drapeaux suisses et vaudois, exercent une centaine de figures variées et préparent leurs programmes aériens pour animer des événements locaux.

Luc Vuillemier, président de l’Association pour la Relève Folklorique se réjouit de ce regain d’intérêt de la jeunesse. Pour lui, cet engouement est porté par une fierté retrouvée pour l’identité et la culture vaudoise.

A 13 ans, Nathan Henchoz est un amoureux du folklore helvétique. Ce jeune joueur de cor des Alpes s’est récemment mis au lancer de drapeau à Rougemont après avoir admiré des chorégraphies aériennes. Depuis, Nathan a attrapé le virus.





Face au regain d’intérêt de la jeunesse pour le lancer de drapeau, la nouvelle Association pour la Relève Folklorique au Pays-d’Enhaut vise à transmettre un savoir-faire ancien ainsi qu’une fierté des traditions aux pratiquants.

Antoni Da Campo

Informations et inscriptions : Luc Vuillemier, 079/772 95 21