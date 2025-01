RC - Dernières infos

L’aide suisse à la montagne investit dans les projets touristiques de la région

Plus de 1000 projets dans tout le pays ont pu bénéficier en 2024 d’un soutien financier de plus de 45 millions de francs. Ceci a été possible grâce à l’aide suisse à la montagne. Elle se focalise cette année sur les hébergements de montagne.

Ce jeudi, lors de sa conférence de presse annuelle, la fondation a présenté différentes initiatives qui ont bénéficié de soutien financiers ces dernières années. Parmi elles : l’hôtel restaurant Miroir d’Argentine, à Solalex, ou encore le nouveau Boutique-Hôtel du Zoo des Marécottes, à Salvan. Pour Florian Piasenta, propriétaire de ce dernier établissement, la mise en valeur de la région de la vallée du Trient passe par la création de ce qu’il appelle des « lits chauds ».

Ce que les chiffres présentés lors de cette conférence de presse démontrent aussi, c’est l’évolution des habitudes des visiteurs. Fini les cabanes de montagne sans chauffage, sans eau chaude, et avec une seule salle de bain pour tout le monde, les touristes veulent du confort. A Solalex, les deux versions sont possibles. Joëlle Deburaux, directrice de l’hôtel-restaurant Miroir d’Argentine.

Suisse Tourisme a également fait un état des lieux des problématiques rencontrées par les établissements. L’une d’entre elles concerne l’entente entre les touristes et les locaux. Damian Constantin, directeur de Valais/Wallis promotion et membre du comité de Suisse Tourisme.

A noter encore que la fondation lancera dès le 3 février sa campagne de dons.