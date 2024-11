RC - Dernières infos

L’accueil collectif des enfants est meilleur dans le canton de Vaud, mais des lacunes subsistent encore

Accueil de jours des enfants: des lacunes dans le pilotage. La Cour des comptes vaudoise a audité la gestion du dispositif d’accueil de jour des enfants et propose neuf recommandations.

Accueil collectif de jour des enfants dans le canton de Vaud: peut mieux faire…

C’est la note obtenue après l’analyse par la Cour des comptes du fonctionnement de la Fondation pour l’accueil de jour des enfants, la FAJE et les réseaux de prise en charge. L’audit, présenté mercredi, relève des lacunes, notamment un manque de clarté du système jugé trop complexe et décentralisé ou des grilles tarifaires différentes en fonction des réseaux. Neuf recommandations résultent du rapport d’audit, toutes acceptées par les entités concernées. Le but est d’améliorer le pilotage de la FAJE et d’uniformiser les méthodes des réseaux. Dans les aspects positifs, le rapport note une hausse rapide du nombre de places. Nathalie Jaquerod, présidente de la Cour des comptes et magistrate responsable:

En 2022, le coût global de l’accueil de jour s’est élevé à 628 millions de francs, financé principalement par les parents (42%), les communes (33%) et la FAJE (22%), elle-même financée par l’Etat de Vaud et les employeurs. Ce montant est en croissance constante depuis la mise en place du dispositif en 2006, découlant de la loi sur l’accueil de jour (LAJE), entrée en vigueur la même année.