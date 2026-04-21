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L’Abbaye de St-Maurice cherche à remettre sa discothèque

L’Abbaye de Saint-Maurice doit se débarrasser des milliers de CD qu’elle possède dans sa phonothèque. Mais à l’heure du numérique, il devient difficile de trouver des intéressés…

Les disques de la phonothèque de l’Abbaye de St-Maurice sont à céder.

Un peu moins de 40’000 CD et 33 tours ont intégré la collection des chanoines il y a vingt-cinq ans environ, essentiellement à la suite d’un don d’Yves Saillard, un Français qui avait eu contact avec l’Abbaye. Sauf qu’avec les travaux prévus dans le bâtiment de l’internat dès juin – bâtisse qui abrite la phonothèque – l’archiviste Olivier Roduit doit se débarrasser de cette discothèque. C’est pourquoi une brocante est organisée vendredi 24 et samedi 25 avril.

Olivier Roduit au micro de Valérie Favre :

La brocante est prévue vendredi et samedi, de 9h à 17h, directement sur place au 4e étage de l’internat.