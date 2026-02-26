RC - Dernières infos

L’A9 complètement rouverte après l’accident de ce mercredi

Il fallait prendre son mal en patience ce mercredi dans le Chablais.

A la suite d’un accident impliquant un poids lourd transportant du gaz liquéfié, l’A9 entre Bex et St-Maurice a dû être fermée une bonne partie de la journée et de la soirée, afin de vider le camion de son contenant et dégager les voies. Les conséquences sur le trafic routier ont été fortes, mais aussi sur le trafic ferroviaire. Il avait aussi été interrompu à cause de cet accident. Les opérations de nettoyage ont duré jusqu’au milieu de la nuit et aux alentours de 4h du matin, tous les tronçons ont pu être rouverts à la circulation.