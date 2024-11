RC - Dernières infos

La vice-présidence de Collombey-Muraz se décidera au second tour

A Collombey-Muraz, aucun candidat n’a passé aujourd’hui le premier tour des élections à la vice-présidence.

En tête des votations avec 866 voix, la Centriste Françoise Métrailler était à 50 bulletins de la victoire à majorité absolue. Suivent le PLR Côme Vuille et l’UDC Mikaël Vieux avec respectivement 533 et 430 voix. Ce dernier annonce d’ores et déjà son retrait de la course à la vice-présidence.

Les deux candidats restants ont jusqu’à mardi pour déposer leur candidature pour le second tour. Le scrutin final des élections se déroulera le 24 novembre.

Les résultats détaillés des élections du Conseil Général suivront à partir de 16h30.