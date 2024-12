RC - Dernières infos

La Verticale à Morgins: une montée pas comme les autres

520 mètres de dénivelé sur une distance de 2,66 km : c’est ce qui attend demain vendredi les amoureux de ski alpinisme à Morgins.

La traditionnelle « Verticale » accueille à cette occasion les championnats suisses de Vertical Race dans des conditions hivernales optimales. Une course qui séduit de plus en plus de monde et pas uniquement des athlètes helvétiques.

Yannick Ecoeur, président du comité d’organisation de la Verticale Race de la Foilleuse.