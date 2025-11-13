RC - Dernières infos

La Valais approuve le financement en faveur du Parc naturel régional de la Vallée du Trient

Le Parlement valaisan a approuvé jeudi le cofinancement des parcs régionaux naturels de la vallée du Trient, du Binntal et du Bois de Finges. Cet accord s’accompagne de conventions-programmes paysage, valables pour 2025 à 2028, entre la Confédération et le canton du Valais.

Le financement du parc naturel de la vallée du Trient coûtera 2,18 millions de francs à la Confédération (43% des coûts). Le parc naturel régional du Binntal touchera 2,9 millions de francs de la Confédération, soit le 50% de son budget pour la période 2025-2028. La part du financement fédéral en faveur du parc naturel du Bois de Finges atteindra 3,83 millions de francs, soit le 34% des coûts.

L’Etat du Valais couvrira, lui, 20% du budget des deux parcs haut-valaisans et 23% du seul situé dans le Valais romand. « Le parc naturel régional Vallée du Trient reçoit proportionnellement un montant plus élevé, car il se trouve entre la phase de création et la phase d’exploitation. Sa structure administrative doit être consolidée et des efforts plus importants doivent être déployés pour obtenir des fonds de tiers », avait rappelé le Conseil d’Etat dans son message.

Amendements écologistes refusés

Les coûts globaux estimés de ces parcs naturels régionaux pour la période 2025-2028 se montent à 22,2 millions de francs. Quelque 4,59 millions de francs seront à la charge de l’Etat du Valais.

Lors du débat en première lecture, le Parlement a refusé les amendements de Mathieu Clerc (Les Vert-e-s), d’introduire une notion de financement de la part cantonale forfaitaire, pour les trois parcs. L’écologiste voulait également que la variation du soutien cantonal ne puisse varier de plus de 20% entre les périodes de subventionnement concernées.

Au vote final, le cofinancement des parcs régionaux naturels du Binnal, du Bois de Finges et de la vallée du Trient a été unanimement approuvé.

