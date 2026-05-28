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La Tovassière veut se relever de l’avalanche de cet hiver

Le restaurant d’alpage la Tovassière, propriété de la Bourgeoisie de Monthey, a été en partie détruit cet hiver. Les travaux ont désormais commencé pour viser la réouverture en 2027.

La Tovassière veut se relever de l’avalanche de cet hiver.

La reconstruction du restaurant d’alpage La Tovassière, au-dessus de Morgins, touché par une avalanche cet hiver, débute. La partie historique qui datait de 1910 s’est écroulée et abritait notamment la cuisine. Emanuel et Joanie Rey-Mermet, locataires du lieu propriété de la Bourgeoisie de Monthey, ont mis à l’enquête une reconstruction à l’identique et espèrent pouvoir mener à bien les travaux d’ici septembre, avec l’objectif d’une réouverture à l’été 2027. La famille Rey-Mermet n’avait jamais vu pareille avalanche. Emanuel Rey-Mermet :

La partie « alpage » est par chance saine et sauve et les bêtes monteront début juin, et La Tovassière pourra fabriquer ses produits comme à l’accoutumée. Produits qui se retrouveront notamment dans certains commerces de la vallée ou en vente directe. Si les travaux ne pouvaient pas être réalisés, le couple trouverait une solution pour accueillir les randonneurs, déjà nombreux dans le vallon de They.