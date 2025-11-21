RC - Dernières infos

La Tour-de-Peilz souhaite modifier son plan d’affectation général

La Municipalité de La Tour-de-Peilz souhaite modifier son plan d’affectation général. Meilleure densification, protection du patrimoine, respect de l’environnement sont les enjeux qui motivent la démarche.

La Tour-de-Peilz souhaite apporter des changements à son plan général d’affectation. La Municipalité a mis à l’enquête hier (me) une modification partielle du règlement, édicté en 2019, concernant l’affectation du territoire communal. Cette adaptation vise à mieux accompagner la densification du territoire, d’encourager à la transition écologique mais aussi à mieux préserver le patrimoine. Des mesures qui se veulent essentiellement incitatives, comme l’explique Elise Kaiser, municipale chargée de l’urbanisme et des travaux publics.

La mise à l’enquête prendra fin le 18 décembre. Une permanence afin d’échanger sur le sujet, avec une délégation de la Municipalité, aura lieu le jeudi 4 décembre prochain.

MV