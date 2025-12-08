RC - Dernières infos

La Tour-de-Peilz rêve toujours d’un sentier sur les rives du lac

Un sentier le long des rives du lac à La Tour-de-Peilz est remis à l’enquête. Initié il y a 15 ans, le projet remanié fait la part belle à la biodiversité.

Le premier tronçon du sentier des rives du lac à la Tour-de-Peilz est mis à l’enquête. Entre les Bains de la Becque et le chemin du Portail-Blanc, le projet propose un cheminement piéton ainsi qu’une renaturation des berges. Une initiative populaire demandait cette réalisation en 2010, mais le premier projet a été annulé par la justice en 2023. Une nouvelle mise à l’enquête court actuellement jusqu’au 25 décembre, présentant un nouveau tracé, entièrement sur le domaine public et avec notamment des améliorations en faveur de la faune et de la flore locale. Les précision d’Elise Kaiser, municipale en charge de l’urbanisme et des travaux publics.

La Municipalité espère pouvoir soumettre le préavis relatif à l’octroi d’un crédit de construction auprès du Conseil communal à l’horizon 2028.

MV