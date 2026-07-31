RC - Dernières infos

La Tour-de-Peilz rend hommage à ses grands hommes pour le 1er août

La Tour-de-Peilz marque le coup à l’occasion de la fête nationale du 1er aout. Les festivités démarreront le 31 juillet avec un feu d’artifice, tiré depuis le lac, par un professionnel, sur le coup des 22h15.

Une scène sur le Léman permettra également d’accueillir une animation musicale. Et le 1er août, place au discours officiel à 12h45 au Verger du Château, cette année c’est le dessinateur Derib et l’astronaute Claude Nicollier qui échangeront avec la population. Complices et amis de toujours, ils transmettront leur regard sur leur commune au travers de souvenirs et d’anecdotes. Une belle manière de découvrir la commune boélande. Sandra Pasquier, syndique de la Tour-de-Peilz.

Notez encore que le 1er août dès 12h la population est conviée à un moment de partage autour d’un apéro offert par la commune.