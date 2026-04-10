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La Tour-de-Peilz: plus de 22’000 seniors ont visité l’année dernière le centre de loisirs « L’Escale », un record

Changer le regard sur les 65 ans et plus en leur offrant un espace dynamique de rencontres et d’activités. C’est l’objectif du centre de loisirs pour seniors l’Escale, à La Tour-de-Peilz.

Un concept qui fonctionne puisqu’en 2025, l’Escale a connu un record de fréquentation : plus de 22’000 seniors ont franchi la porte de cette institution, reconnue d’utilité publique. Depuis plusieurs années, ce lieu permet à cette tranche de la population de prendre part à plus de 80 activités variées, qui nous sont expliquées par le directeur Damien Schmutz.

Un lieu qui a pour vocation aussi de casser l’image un peu « vieillissante » des personnes âgées. Damien Schmutz, directeur de l’Escale.

Chaque année, une programmation théâtrale est également mise sur pied par l’association reconnue d’utilité publique. Damien Schmutz, nous parle du prochain spectacle.

Le prochain spectacle est d’ailleurs prévu pour le 10 mai, à la Salle des Remparts.