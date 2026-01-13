RC - Dernières infos

La Tour-de-Peilz : L’initiative sur la densification franchit le cap des signatures

L’initiative communale « Un frein aux constructions pour une densification raisonnable » a officiellement abouti à la Tour-de-Peilz. Elle sera prochainement transmise au Conseil communal.

La Municipalité a constaté, lors de sa séance du 12 janvier, l’aboutissement de l’initiative déposée en septembre 2025. Le texte a recueilli 1’492 signatures valables, dépassant largement le minimum requis de 1’376 paraphes.

Conformément à la loi sur l’exercice des droits politiques, l’initiative sera transmise au Conseil communal avec un préavis municipal, éventuellement accompagné d’un contre-projet et des délais de traitement. La Municipalité rappelle toutefois qu’un recours contre sa décision d’octobre 2025 autorisant la récolte de signatures est toujours pendant devant la Cour constitutionnelle.

