RC - Dernières infos

La Tour-de-Peilz: le Riviera Classic + revient en février

Riviera Classic + revient au coeur de la ville de La Tour-de-Peilz pour une 7ème édition entre le 1er et le 4 février. Il investira la Salle des Remparts ainsi que le Temple Saint-Théodule pour 5 concerts.

Ce festival de musique, oscillant entre le jazz et la musique classique fait également la part belle aux artistes suisses. L’occasion pour le public de partir à la découverte de la musique ancienne avec La Folia D’Allegria. Mais aussi de vibrer grâce au jazz du trio de légende avec Humair, Blaser et Känzig. A découvrir aussi un sextuor de flûtes avec l’Ensemble 6Rinx, du classique avec le Trio Saveurs. Et enfin un concert dédié aux plus petits avec Benjamin Cuche accompagné de Véronique Gobet au piano.