La Tour-de-Peilz: la police lance un appel à témoin après un accident de trottinette

Dimanche 8 septembre 2024, l’intervention de Police Riviera était sollicitée pour un accident de circulation avec blessé survenu à la Tour-de-Peilz, sur l’avenue de la Condémine, à la hauteur de la gare. La police lance un appel à témoin afin d’éclaircir les circonstances de cet événement.

L’accident impliquait deux jeunes à bord d’une trottinette. Un petit véhicule de marque et modèle inconnus, de couleur bleue, conduit par un homme, témoin de l’accident et potentiellement impliqué dans celui-ci, est parti sans se faire connaitre. Toute personne qui se trouvait sur place au moment des faits et en mesure de fournir des informations sur les circonstances de l’accident est invitée à appeler le 021 966 83 00.