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La Tour-de-Peilz: la commune boucle son exercice 2025 avec un excédent de revenus

Les comptes 2025 de La Tour-de-Peilz sont positifs, avec un excédent de revenus de 190’000 francs.

La marge d’autofinancement atteint 3,18 millions, grâce notamment à des charges maîtrisées et des recettes fiscales stables, indique la municipalité boélande dans un communiqué. Les investissements nets se montent à 9,71 millions, bien plus que lors de l’exercice précédent, où 2,07 millions ont été injectés dans divers projets.

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