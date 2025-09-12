RC - Dernières infos

La Tour-de-Peilz discute d’une future maison des ainées

La Tour-de-Peilz devrait pouvoir offrir une nouvelle structure à ses séniors. Le projet d’une maison des ainées est en discussion.

Le projet d’une maison des ainées se dessine à La Tour-de-Peilz. La structure qui accueillerait l’Escale, le centre de loisirs pour séniors et une vingtaine d’appartements adaptés prendrait place à la Rue du Collège, une zone d’utilité publique. Estimée à une 15aine de millions de francs, cette maison des ainées en est encore à ses balbutiements. Le Conseil communal boéland, lors de sa séance de mercredi soir, a accepté à une très large majorité un crédit de concours, validant la demande de la Municipalité d’entreprendre un concours d’architecture pour réaliser cet établissement. Pour Sandra Pasquier, syndique de la Tour-de-Peilz, ce projet est essentiel.