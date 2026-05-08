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La Tour-de-Peilz dessine son avenir comme ville du jeu

La Tour-de-Peilz souhaite se positionner comme LA ville du jeu de la Riviera, de la Suisse et même au-delà. Pour ce faire, la municipalité a élaboré un plan d’actions qui permet d’avoir une ligne directrice et définir les mesures à entreprendre.

Ce document cadre permet d’orienter le développement des prochaines années en incluant les différents partenaires culturels économiques et touristiques de la région. Une idée qui fait son chemin depuis déjà quelques années, comme le souligne Vincent Bonvin, municipal en charge des dicastères jeunesse, famille, sport et culture.

Le Conseil communal se prononcera sur ce plan d’actions lors de sa session de juin.