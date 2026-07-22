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La Tour-de-Peilz: des voiles et du vent

Les amoureux de navigation ont rendez-vous en cette fin de semaine à La Tour-de-Peilz pour la 49ème édition de la régate des vieux bateaux.

Organisé par le Cercle de la Voile Vevey-La Tour, cet événement, qui se déroule les 25 et 26 juillet, permet à tous les passionnés de navigation de s’affronter amicalement sur le lac Léman. Près de 60 embarcations sont attendues cette année au départ de La Tour-de-Peilz. Une manifestation incontournable comme le souligne Pierre Monachon, membre du comité d’organisation, qui a vécu toutes les éditions de la régate.

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