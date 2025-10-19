RC - Dernières infos

La Tour-de-Peilz autorise l’initiative “Un frein aux constructions”, malgré des divergences au sein de la Municipalité

Freiner la bétonisation ou respecter le cadre légal ? À La Tour-de-Peilz, une initiative citoyenne met la Municipalité face à un dilemme : écouter les habitants ou suivre la lettre de la loi. Une décision qui divise jusque dans ses rangs.

À La Tour-de-Peilz, la Municipalité a donné son feu vert à la récolte de signatures pour une initiative populaire baptisée « Un frein aux constructions pour une densification raisonnable ». Le texte, porté par un comité citoyen, vise à instaurer des zones réservées sur le territoire communal afin de freiner le rythme des nouvelles constructions.

Mais cette décision, prise à la majorité, ne fait pas l’unanimité. La Municipalité reconnaît elle-même que le projet a peu de chances d’aboutir sur le plan légal : la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) garantit la stabilité des plans d’affectation pendant environ quinze ans, et celui de La Tour-de-Peilz est en vigueur depuis 2019. Les précisions de Élise Kaiser, conseillère municipale en charge de l’urbanisme :

Malgré ces limites, la Municipalité défend la décision au nom des droits démocratiques. Une position que conteste le vice-syndic Alessio Grutta, qui voit dans cette validation une erreur de fond :

Le comité d’initiative dispose de trois mois — du 22 octobre au 22 janvier — pour récolter 1376 signatures, soit 15 % du corps électoral boéland.

