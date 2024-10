RC - Dernières infos

La Tour-de-Peilz aura bientôt sa nouvelle garderie

La future garderie du Gregnolet à La Tour-de-Peilz a reçu un large soutien du Conseil communal lors de sa séance de mercredi soir. La garderie de 44 places est budgétée à 4 millions 500 milles francs.

Le manque récurrent de place d’accueil pour les enfants avait poussé la Municipalité à mettre en œuvre un projet. Le crédit d’étude avait été validé il y a un an et une solution transitoire avait été signée avec Nestlé en attendant la nouvelle structure. Un investissement important mais nécessaire, selon Vincent Bonvin, municipal boéland chargé des dicastères famille, jeunesse, sport et culture.

Pour l’heure 2 oppositions sont en cours de traitement, mais la garderie devrait ouvrir ses portes en janvier 2026.

Martine Vuistiner