La Tour-de-Peilz a inauguré une nouvelle garderie début janvier, augmentant ainsi le nombre de place d’accueil pour les enfants

La Tour-de-Peilz a inauguré une nouvelle garderie début janvier, offrant un cadre mieux adapté à 44 enfants. La commune annonce aussi un projet de mensualisation des salaires des mamans de jour dès août 2026.

Cette nouvelle structure baptisée « Les petits boélands » accueille les 44 enfants qui étaient jusqu’ici pris en charge dans une structure provisoire installée au sein de Nestlé, leur offrant désormais un environnement mieux adapté. Vincent Bonvin, municipal en charge du dossier.

Cette ouverture s’inscrit dans une volonté communale d’augmenter significativement l’offre d’accueil de l’enfance depuis le début de la législature. On retrouve Vincent Bonvin.

Au total, 80 places de garderie, 100 places en Unité d’Accueil de la Petite Enfance ainsi que 35 places en réfectoire scolaire ont ainsi été créées, mais ce n’est pas suffisant selon Vincent Bonvin, municipal chargé du dossier.

Un projet de mensualisation des salaires des mamans de jour dès août 2026

La commune annonce également le lancement, dès août 2026, d’un projet de mensualisation des salaires pour les accueillantes en milieu familial, communément appelées « mamans de jour ». Une décision tirée d’un constat, expliqué par le municipal en charge du dossier.

La commune a donc souhaité agir pour éviter que ce métier ne disparaisse ou laisse les accueillantes dans la précarité et l’incertitude. On retrouve Vincent Bonvin.