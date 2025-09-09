RC - Dernières infos

La Tour-de-Paix : la plage de la Maladaire pourrait s’offrir une nouvelle jeunesse

La plage de la Maladaire à la Tour-de-Peilz pourrait faire peau neuve pour l’été prochain. Un préavis sera déposé lors de la session d’octobre au Conseil communal.

La commune de la Tour-de-Peilz a pour projet de revitaliser la plage de la Maladaire. Lieu boéland emblématique, la revitalisation de la rive du lac offrirait un bénéfice tant à la population qu’aux gens de passage. Ces travaux favoriseront également la biodiversité et la faune locale, un bénéfice qui concerne également les pêcheurs. Estimés à quelques 500’000, les travaux bénéficient d’un soutien cantonal à hauteur de 60% et aussi d’une subvention de l’Etat. Le préavis sera soumis au Conseil communal lors de la session d’octobre. Sandra Pasquier, syndique de La Tour-de-Peilz, explique les buts de cette revitalisation.

Si le projet passe la rampe, la population pourra découvrir un nouvel espace propice à la détente pour l’été prochain.

MV