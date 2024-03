RC - Dernières infos

La télécabine de Morgins a été inaugurée en grande pompe

La nouvelle télécabine de Morgins a été inaugurée hier. Un remplacement du télésiège de la Foilleuse qui était le plus vieux de Suisse, par une télécabine moderne, autonome et permettant une meilleure accessibilité à la montagne et au tourisme 4 saisons.

Les 38 cabines – dont le coût s’élève à 20 millions de francs – tournent depuis le 22 décembre, après huit mois de travaux « intenses » comme l’ont rappelé les représentants des Portes du soleil présents lors de la cérémonie d’inauguration.

Enrique Caballero, président de Portes du soleil suisse SA, revient sur le symbole de cette télécabine et sur l’histoire de Morgins et la mort évitée de la station:

Et l’interview de la présidente de la commune de Troistorrents, Corinne Cipolla:

L’inauguration avec de gauche à droite, Georges Coquillard, président des Portes du soleil, Christophe Darbellay, conseiller d’Etat, Corinne Cipolla, présidente de Troistorrents et Enrique Caballero, président de Portes du soleil suisse: