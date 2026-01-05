RC - Dernières infos

La Suisse célèbre les 200 ans du métier de guide de montagne

L’année 2026 marque le bicentenaire du métier de guide de montagne en Suisse.

Pour marquer ce jubilé, l’ASGM, l’association faîtière, rend hommage à ces amoureux des cimes dans un court documentaire Youtube. Pour rappel, il y a 200 ans, les premiers montagnards suisses endossaient le rôle de guide et réalisèrent les premières ascensions vertigineuses aux côtés des riches touristes britanniques.

Aujourd’hui encore, ce sont plus de 1500 guides qui transmettent leurs connaissances en alpinisme, ski de randonnée ou escalade à des clients internationaux. En domptant en permanence les dangers et les beautés du monde alpin, la figure du guide continue de fasciner par son sang-froid. Pierre Mathey, secrétaire général de l’ASGM.

Avec le temps, le métier a fortement évolué alors que la passion demeure intacte. On retrouve Pierre Mathey.

Dans un monde individualiste et digitalisé, l’amour de la montagne demeure un langage universel qui rassemble les générations. On écoute le secrétaire général de l’ASGM.

Le documentaire de l’Association Suisse des guides de montagne met en lumière une dizaine de professionnels de toute la Suisse, dont l’Evionnard Jacky Pochon, 78 ans. Le plus ancien guide valaisan encore en activité y partage sa passion de la montagne qui dure depuis plus de 54 ans.

Antoni Da Campo