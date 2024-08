RC - Dernières infos

La sixième randonneuse disparue à Tête Blanche ce printemps a été retrouvée

Hier, en début d’après-midi, lors d’un vol en hélicoptère, effectué dans le cadre des investigations menées en collaboration avec nos partenaires de l’OCVS et d’Air-Glaciers, un équipage a constaté la présence d’un vêtement en surface, à Tête Blanche.

Des spécialistes du Groupe Montagne de la Police cantonale valaisanne ont, immédiatement, été dépêchés sur les lieux. Ils ont pu extraire un corps du manteau neigeux et procéder à son identification. Il s’agit de la jeune femme d’origine fribourgeoise de 28 ans qui avait passé l’appel aux secours, le 9 mars dernier, alors qu’elle et son groupe avaient été surpris par une forte tempête à Tête Blanche. Elle avait disparu aux côtés de cinq Valaisans de la même famille, âgés de 21, 27, 30, 44 et 58 ans. Ils ont tous péri dans ce tragique accident.