La semaine valaisanne d’actions contre le racisme, ou une invitation à la réflexion

La semaine valaisanne d’actions contre le racisme débute ce jeudi. Pour cette 15ième édition, le canton souhaite sensibiliser la population aux réalités du racisme, avec entre autres une nouvelle campagne d’affichage.

Du racisme chez nous, je m’informe. C’est le slogan de l’édition 2024 de la semaine valaisanne contre le racisme qui débute jeudi. Afin de sensibiliser la population aux réalités de cette problématique, le service de la population et des migrations a dévoilé mercredi son rapport. Rapport qui synthétise les témoignages de personnes touchées par le racisme, récoltés lors d’un recensement réalisé l’an dernier. Parallèlement, des extraits de ces témoignages sont désormais visibles via une campagne d’affichage dans les villes et gare du canton. Une action qui vise à faire réagir la population aux différentes formes que peut prendre le racisme. Les précisions de la cheffe du service de la population et des migrations, Sandra Tiano :

Pour parler et faire parler du racisme, de nombreuses actions sont proposées à la population durant la prochaine semaine. L’occasion de s’informer et d’échanger autour de cette problématique, selon le conseiller d’état Frédéric Favre :

Dans la région, Monthey propose ce jeudi soir un spectacle de Carlos Henriquez sur son existence de double segundo. Vouvry projettera jeudi 28 mars le film « Ecrire pour exister » à la salle Arthur Parchet.