RC - Dernières infos

La Semaine du Goût bat son plein aux Mines de Sel de Bex

Les Mines de Sel de Bex prennent part à la Semaine du Goût pour la troisième année consécutive.

Jusqu’au 24 septembre le site bellerin propose, des visites, des dégustations de produits fabriqués avec le Sel des mines et la découverte d’une meule de Gruyère affinée pendant plus de 20 mois à 1500 mètres sous terre. Dans le cadre de cet évènement, la visite des Mines de Sel de Bex est prolongée de trente minutes sans aucune majoration de prix. Pour rappel, la Semaine du Goût a lieu tous les ans en Suisse et a pour but de promouvoir les saveurs et le plaisir de manger.