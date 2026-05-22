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La route entre Barboleuse et Villars fermée la nuit du lundi 1er juin

En raison de travaux sur un ancrage du mur de soutènement, le tronçon de la Route cantonale entre Arveyes (La Clairière) et Barboleuse, sera interdit à toute circulation la nuit du 1er au 2 juin.

Du lundi 1er juin 2026 dès 22h00 au mardi 2 juin 2026 à 05h00

Une signalisation de déviation sera mise en place par Villars – Ollon – Bex – Gryon, dans les deux sens.