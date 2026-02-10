RC - Dernières infos

La route cantonale entre Montreux et Clarens va faire peau neuve

Fluidifier le trafic, sécuriser l’espace, donner un nouveau visage… tels sont les objectifs des travaux à réaliser sur la route cantonale Montreux- Clarens. La Municipalité a mis à l’enquête la première étape du chantier.

La commune de Montreux a mis à l’enquête, fin janvier, la première étape du chantier de la route cantonale entre Montreux et Clarens. Ce premier jalon se concentrera sur la zone située devant le Centre des Congrès. Ces travaux ont pour but d’améliorer la sécurité et de faciliter la cohabitation entre les différents moyens de transport. Un giratoire sera créé devant le 2M2C et l’ensemble de l’espace publique sera réaménagé. Un chantier d’envergure très attendu des montreusiens. Florian Chiaradia, municipal en charge des travaux publics et de la mobilité à Montreux.

Notez enfin que ce projet s’inscrit dans le vaste chantier de requalification de la route cantonale entre la place du marché et le Basset dont les étapes suivantes seront mises à l’enquête ce printemps. La suppression de carrefours à feux du côté de Clarens et un accès faciliter à l’autoroute font partie des futurs travaux.

MV