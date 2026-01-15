RC - Dernières infos

La route cantonale avant le Sépey n’aura bientôt plus de bosses

Le canton de Vaud veut reconstruire un tronçon la route cantonale qui relie la plaine du Rhône à Leysin, aux Diablerets et au Pays-d’Enhaut.

Situé entre 885 et 950 mètres d’altitude, la RC 705 voit passer 6’800 véhicules par jour en moyenne. Le Conseil d’État présente au Grand Conseil une demande de crédit d’ouvrage de 39,6 millions de francs. Les travaux, prévus sur une durée de six ans et réalisés chaque année du 1er avril au 31 octobre, visent à sécuriser durablement cet axe routier stratégique.

Le tronçon concerné par les travaux se situe entre le pont de Champillon et le pont du Sépey, et s’étend sur une longueur d’environ 1’400 mètres. Il traverse la zone de glissement de la Frasse, qui a fait l’objet d’importants travaux d’assainissement entre 2007 et 2011 afin de stabiliser le terrain. Après une période d’observation, le Canton constate que la zone est stabilisée, ce qui permet d’entreprendre une intervention lourde et durable de l’infrastructure routière.