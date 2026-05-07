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La résidence artistique du Quartier culturel de Malévoz souffle 15 bougies

Le Quartier culturel de Malévoz célèbre quinze années de résidence artistique avec une exposition vernie le 18 avril dernier.

Quinze ans où des artistes de tout horizon – suisse et étranger – et de tous les arts se sont plongés dans l’ambiance de l’hôpital psychiatrique. Gabriel Bender, responsable du Quartier culturel et historien, revient sur l’histoire de cette résidence:

L’exposition « 15 ans de résidences d’artistes à Malévoz » est visible au Crochetan jusqu’au 18 octobre.