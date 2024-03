RC - Dernières infos

La rénovation du parc pour enfants à Champéry pourrait se faire d’ici à cet automne

La rénovation du Petit parc à Champéry s’est adaptée aux désirs de la population. Un financement participatif court encore jusqu’à la mi-avril pour permettre de voir les travaux se réaliser encore cette année.

Le projet de rénovation du Petit parc à Champéry va de l’avant.

L’espace de jeux pour enfants n’est plus aux normes. Le sondage lancé l’année dernière pour connaitre les opinions des usagers de l’infrastructure a porté ses fruits. Un financement participatif sur heroslocaux a été mis sur pied et court encore jusqu’au 14 avril. Sophie Zurkirchen, municipale chargée du dossier:

Les travaux de réaménagement comprennent notamment un couvert et des infrastructures pour les petits et les grands. On retrouve Sophie Zurkirchen.

Les travaux pourraient se faire en automne prochain, selon le résultat du financement participatif. Sinon ce sera pour le printemps 2025.

