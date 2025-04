RC - Dernières infos

La rénovation de la cabane de Susanfe débutera cet automne

Le projet de rénovation de la cabane de Susanfe a franchi une étape significative. Après le concours d’architecture de l’an dernier, le dossier a été officiellement mis à l’enquête. Rappel des contours de ce projet dans ce journal.

Le projet de rénovation et d’agrandissement de la cabane de Susanfe va de l’avant. Après les résultats du concours d’architecture fin 2024, remporté par le bureau martignerain « Game », le dossier est désormais mis à l’enquête. Pour rappel, il comprend la modernisation de l’établissement niché au cœur d’un vallon dominé par la Haute-Cime et les Dents Blanches. Si l’amélioration du confort et de l’accueil ont été au cœur des réflexions, l’efficience énergétique était également au centre des discussions. Des panneaux solaires ainsi que l’installation de toilettes sèches vont contribuer à une meilleure autonomie.

Un projet en cohérence avec les enjeux actuels, même si le nombre de places d’accueil ne va pas augmenter. Et ce, malgré un nombre croissant de randonneurs. Un choix engagé selon Loïc Hänggeli, président de la section yverdonnoise du Club Alpin Suisse, propriétaire de la cabane de Susanfe.

Après le processus de mise à l’enquête, le début des travaux devrait débuter d’ici à cet automne. Une longue période durant laquelle la cabane de Susanfe restera ouverte mais en format réduit, comme nous l’explique Loïc Hänggeli.

Pour l’ensemble de ce projet de rénovation, l’enveloppe devrait se monter à un peu plus de trois millions de francs. Si la section yverdonoise dispose de fonds propres, elle recevra le soutien du Club Alpin Suisse, via son fonds de rénovation. Un fond qui permettra de régler un tiers de la facture.

/Ludovic Turin