RC - Dernières infos

« La Rampe » : du théâtre pour réintégrer les jeunes sur le marché du travail

Réinsérer professionnellement des jeunes en décrochage par l’art de la scène : c’est le projet des nouveaux cours de théâtre proposés à Aigle par deux comédiens.

Sur les planches et devant un public, le projet « La Rampe » permet aux participants de développer leur expression orale, leur esprit d’équipe et leur confiance en eux. Des compétences essentielles pour trouver sa voie et décrocher un premier emploi. Aucune expérience scénique préalable n’est requise pour s’inscrire.

Au contraire, Ingrid Theytaz, co-fondatrice des ateliers de théâtre « La Rampe », souhaite démocratiser cet art grâce à un programme pédagogique et accessible.

Financés par des fonds privés, ces ateliers sont gratuits pour les jeunes de 15 à 25 ans sans activité. Dès novembre, la troupe répétera chaque mardi après-midi à Aigle et présentera son spectacle final en avril prochain.

Inscription et informations par téléphone : Ingrid Theytaz +41 79 927 6639