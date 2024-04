RC - Dernières infos

La Pride romande se tiendra les 19 et 20 juillet prochains à Martigny

Au programme : soirées after work et festive, marche des fiertés et partie officielle.

Sous le slogan « Soi-même, partout ! », les organisateurs ont la volonté d’instaurer une rencontre, un dialogue et un échange mutuels avec toutes les personnes LGBTIQ+ ou non. Par ailleurs, un manifeste en 6 points prioritaires a été adopté.