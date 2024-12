RC - Dernières infos

La prévention par les pairs, un type de sensibilisation qui marche et qui plaît à Blonay – St-Légier

A Blonay-St-Légier, les jeunes adultes sont mis à contribution pour faire de la sensibilisation dans les événements festifs. Et ce type de prévention par les pairs fonctionne plutôt bien.

Blonay-St-Légier met à contribution certains jeunes adultes de sa commune pour faire de la sensibilisation. Ils sont 5 et ont entre 20 et 22 ans. Ensemble, ils forment le « team prévention » de Blonay-St-Légier et seront présents lors des prochaines manifestations de la commune. Le but : sensibiliser les jeunes participants aux potentiels comportements à risques, tels que l’alcool ou encore les drogues. Ce type de prévention par les pairs a déjà fait ses preuves notamment lors des fêtes de Blonay en juin dernier. Pour Virginie Thurre, travailleuse sociale de proximité à Blonay-St-Légier, les jeunes sont l’avenir de la prévention, et ce, pour plusieurs raisons.

Une formation est d’ailleurs en construction afin de permettre à ces membres du « team prévention » d’avoir toutes les notions nécessaires pour sensibiliser et communiquer le mieux possible avec les interlocuteurs. Mais il existe aussi des outils, comme l’explique Virginie Thurre.

LJ