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La population de Gryon votera sur l’initiative « Préserver Frience »

Les habitants de Gryon voteront sur l’initiative populaire communale « Préserver Frience ». Le Conseil communal en a décidé ainsi lundi soir lors de la dernière séance de la législature.

Les Tâchtis voteront sur l’initiative populaire intitulée Préserver Frience.

Lundi soir, le Conseil communal de Gryon en a décidé ainsi. Les habitants de la commune des Alpes vaudoises devront décider s’ils souhaitent interdire toutes les constructions à cet endroit, y compris les améliorations des infrastructures actuelles.

Éric Chabloz, municipal chargé du tourisme, est satisfait de voir le peuple avoir le dernier mot :

Il revient sur l’histoire de Frience:

La Municipalité se réjouit également de cette future votation, même si elle se tiendra sans son municipal chargé du tourisme, pour qui c’était la dernière séance après 24 ans à siéger à l’exécutif. Éric Chabloz :

Sur le secteur de Frience, le législatif de Gryon a accepté le plan d’affectation Tourisme et la modification du plan partiel d’affectation des Hauts de Gryon. Ce texte revoyait les prévisions de lits à la baisse, souhaitant aller dans le sens des initiants du texte sur la préservation de l’espace de Frience.