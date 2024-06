RC - Dernières infos

La population de Bex invitée à observer les hirondelles, les martinets et les chauves-souris

La commune de Bex prend part cette année à une enquête sur les hirondelles, les martinets et les chauves-souris. Subventionné par le canton de Vaud, ce projet doit permettre de recenser les colonies de ces espèces et de les favoriser, elles qui boudent de plus en plus notre pays.

Les habitants de Bex sont invités à participer à une enquête sur les hirondelles, les chauves-souris et les martinets. Objectif : recenser les colonies de ces espèces. Leur présence sur notre territoire tend en effet à diminuer. Habitués à nicher dans nos bâtiments, ces volatiles sont sensibles à la modification de nos bâtis. Ce plan d’action doit donc permettre, par la suite, de proposer des mesures ciblées pour les favoriser, ainsi que pour prévenir les éventuels conflits de cohabitation.

Les précisions d’Anaïs Binggeli, biologiste, spécialiste de la faune, qui pilote cette enquête.

Pour participer à l’enquête, un formulaire est disponible sur le site de la commune chablaisienne. Le sens de l’observation des Bellerines et Bellerins est donc mis à contribution, comme l’explique Anaïs Binggeli.

Ce projet fait partie de la stratégie de l’État de Vaud en faveur de la biodiversité. Son financement est entièrement assuré par une subvention cantonale.

Ludovic Turin