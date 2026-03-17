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La Police vaudoise lutte contre les nuisances sonores sur la route

Avec le retour du printemps, la police cantonale vaudoise constate chaque année une hausse des comportements bruyants et inadaptés sur la route. Vrombissements de moteurs, véhicules modifiés, circuits inutiles ou activation du mode « sport » sur les échappements : ces pratiques sont dans le viseur des autorités.

La police annonce un renforcement des contrôles dans tout le canton ces prochaines semaines. Depuis 2021, la lutte contre les nuisances sonores est devenue une priorité. L’an dernier, 492 véhicules ont été contrôlés lors de 18 opérations menées avec le Service des automobiles et de la navigation. Plus de la moitié ont été jugés non conformes, avec 269 dénonciations, 16 véhicules saisis et 31 jeux de plaques retirés.

La législation a également été renforcée. Les bruits évitables, notamment l’activation du mode sport, sont désormais explicitement interdits.

Les contrevenants risquent des amendes pouvant atteindre 10 000 francs. La police appelle les automobilistes à adopter une conduite respectueuse et à préserver la tranquillité publique.

Com/ADC