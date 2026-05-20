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La Police du Chablais vaudois rencontre régulièrement la population qu’elle côtoie

La police de proximité va à la rencontre de sa population dans le Chablais vaudois. L’objectif est d’échanger sur les problèmes spécifiques ou éventuellement d’enregistrer des plaintes.

La Police du Chablais vaudois a commencé sa saison de rencontres avec la population.

Elle s’est rendue notamment dans le hameau de Panex et aux Plans-sur-Bex, afin d’aller à la rencontre de la population qu’elle représente. En tant que police de proximité, elle assure des missions de sécurité publique, de circulation routière ou encore de présence sur le terrain lors d’événements locaux. Elle se doit d’être ancrée dans le terrain et de connaître la région couverte et les besoins spécifiques de ses habitants. Ce 7 mai, l’EPOC se déplaçait à Panex et aux Plans sur Bex.

Le caporal Bertrand Wolleb, répondant de proximité pour le plateau de Villars revient sur les échanges du jour à Panex.

Les délégations entre la police cantonale et de proximité sont différentes, en fonction de ce qui est prévu dans la Loi sur l’organisation policière vaudoise. Mais les deux corps œuvrent en permanence de concert. La formations est toutefois identique, peu importe le corps de police, comme l’explique Jérémy Perret, policier en formation :